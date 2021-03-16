Руководить «Афипским НПЗ» будет директор краснодарского нефтезавода

Генеральным директором ООО «Афипский НПЗ» стал Алексей Сидоров, который возглавляет АО «Краснодарский НПЗ – Краснодарэконефть», в дальнейшем он будет совмещать две должности. Прежний руководитель афипского завода Александр Грибок перешел на должность заместителя генерального директора «Афипского НПЗ», сообщается в пресс-релизе компании.

Кадровые перестановки вызваны объединением двух нефтезаводов. «Сейчас идет активная работа по объединению двух предприятий – краснодарский завод присоединяется к афипскому НПЗ. Объединенное предприятие сохранит две производственные площадки: первичная переработка будут размещена на территории, ранее принадлежавшей краснодарскому заводу, а глубокую переработку будут осуществлять на афипском НПЗ, - сообщила советник генерального директора – начальник управления внешних связей АНПЗ Ирина Батурина.

Она также отметила, что реорганизация позволит оптимизировать затраты и поднять маржинальность производства.

Алексей Сидоров родился в 1975 году в Ангарске. В 2003 году с отличием окончил Ангарскую государственную технологическую академию, в 2015 окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В нефтегазовой отрасли более 20 лет. С 2016 по 2019 год занимал должность технического директора АО «Краснодарский НПЗ – Краснодарэконефть». В 2019 году возглавил это предприятие.

С мая 2019 года ООО «Афипский НПЗ» управляется АО «ФортеИнвест» Саида Гуцериева (входит в группу «САФМАР»). Производственные мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать 6,2 млн тонн сырья. Основная продукция: бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера.

Андрей Ульченко