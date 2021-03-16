Ярославские браконьеры заплатили более 1 млн рублей штрафов

В Ярославской области с начала 2021 года выявлено 29 фактов уголовно наказуемого браконьерства, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В настоящее время, браконьеры выплатили штрафы за причинный ущерб природе на общую сумму 1,12 млн руб. За незаконную охоту с причинением крупного ущерба предусмотрен штраф до одного млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В департаменте уточнили, что в регионе на территории охотугодий работают 25 государственных инспекторов, а также 17 межведомственных антибраконьерских групп.

Директор департамента Дмитрий Пеньков пояснил, что в 2020 году в Ярославской области было выявлено 78 фактов уголовно наказуемого браконьерства и 342 административных нарушения.

Господин Пеньков рассказал, что за прошлый год по решению суда 20 человек были лишены права охоты. Всего в 2020 году было взыскано штрафов на общую сумму более 400 тыс. руб. По фактам уголовно наказуемого браконьерства возмещено 2 млн руб.

Дарья Сабаева