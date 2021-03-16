За два года товарооборот АО «ТагМет» с предприятиями Дона составил 3,5 млрд рублей

Товарооборот АО «Таганрогский металлургический завод» (входит в ПАО «Трубная металлургическая компания») с предприятиями Ростовской области за 2019–2020 год составил около 3,5 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. За это время завод закупил у региональных предприятий продукцию более чем на 700 млн руб. Объем поставок предприятия в область составил 2,7 млрд руб.

Как отмечается в сообщении «ТагМет» Завод сотрудничает с организациями Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Новочеркасска, Каменска и других городов региона. «„ТагМет“ более десяти лет закупает продукцию Волгодонского энергомеханического завода (ВЭМЗ), Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования (ВЗМЭО) и других производителей»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева