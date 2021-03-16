Жителя Ижевска будут судить за совершенные 14 лет назад убийство и разбой

Ранее судимого жителя Ижевска будут судить за убийство и разбой, совершенные в октябре 2006 года (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление было раскрыто в 2021 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый решил взять у знакомых деньги на покупку наркотиков. Находившаяся в квартире женщина отказалась передать ему средства. После этого мужчина напал на нее с ножом, нанеся повреждения, от которых потерпевшая скончалась. Затем обвиняемый похитил из квартиры деньги имущество на сумму более 12 тыс. руб.