Акции содового производства «Башхима» в Березниках перешли Росимуществу

Акции «Березниковского содового завода» в Березниках, входившего в перечень активов группы «Башхим», перешли Росимуществу, следует из документов, опубликованных сегодня центром раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». В собственность Российской Федерации перешли 95,84% акций уставного капитала предприятия, ранее принадлежавшие АО «Башкирская содовая компания» (БСК).

Напомним, 4 декабря 2020 года арбитражного суда Башкирии по иску Генпрокуратуры России истребовал в пользу Росимущества 95,7% акций БСК у АО «Региональный фонд», «Башкирской химии» и ООО «Торговый дом "Башкирская химия"».

Анна Соколова