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Троих сотрудников ГИБДД из Удмуртии будут судить за служебный подлог

Троих сотрудников УГИБДД МВД по Удмуртии будут судить за служебный подлог при незаконном освобождении коллеги от административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в ноябре 2019 года один из обвиняемый, занимавший руководящую должность, решил освободить от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения знакомого сотрудника полиции. Для этого он попросил подчиненного составить и подписать подложные документы, в которые были внесены ложные сведения о совершении правонарушения якобы гражданским лицом.

В пресс-службе МВД по Удмуртии добавили, что указанный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности МВД по республике. Обвиняемых уволили из органов внутренних дел в ноябре 2020 года за совершение порочащего честь проступка.

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