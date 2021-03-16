Управляющие компании сократили долги на 45 млн рублей

По итогам 2020 года управляющие компании Ярославской области сократили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями более чем на 45 млн руб., сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

Первый заместитель директора департамента Камо Мурсалян также отметил, что в прошлом году уровень собираемости платежей с населения Ярославской области за жилищно-коммунальные услуги составил 96,5%. В 2019 году уровень собираемости платежей составлял 97.5%.

В департаменте уточнили, что причиной снижения являются, в частности, последствия распространения коронавирусной инфекции и приостановка взыскания пеней за несвоевременные платежи до 1 января 2021 года.

Дарья Сабаева