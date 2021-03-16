В Туве в 2020 году на 18,3% снизилось положительное сальдо внешней торговли

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Республики Тыва в 2020 году составило $71 млн и по сравнению с 2019 годом снизилось на 18,3%, следует из данных Сибирского таможенного управления.

Экспорт в 2020 году составил $80,1 млн, что на 22,7% меньше, чем годом ранее. Причина отрицательной динамики — снижение поставок каменного битуминозного угля в Китай и Украину.

В экспорте товаров 88,7% составляют руды и цинковые, свинцовые, медные концентраты — их было отгружено более 100 тыс. т на $71 млн.

Каменный битуминозный уголь занимает 10,6% доли экспорта Тувы. В 2020 году он был поставлен в Китай, Украину, Вьетнам и Гонконг в объеме 101,4 тыс. т и стоимостью $8,5 млн.

За счет сокращения поставок из Китая в 2020 году значительно снизился импорт в Туву — на 45,5% по сравнению с 2019 годом (до $9,1 млн). 96,1% стоимостного объема импорта обеспечили товары из Китая, Кыргызстана и Финляндии. Большую часть (39,1%) импорта занимает ввоз оборудования и механических устройств. Сократились поставки продуктов неорганической химии (на 45,8%) и продукции текстильной промышленности (на 45,6%) из Китая.

Анастасия Вещикова, Красноярск