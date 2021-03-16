В казанском парке Победы установят памятник воинам-интернационалистам

В Казани на территории парка Победы установят памятник «После боя», посвященный воинам-интернационалистам. Это следует из постановления за Кабмина Татарстана за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина.

Согласно документу, авторами идеи установки памятника являются Минкульт Татарстана координационный совет региона по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Казанскому муниципалитету предстоит найти балансодержателя монумента и провести работу по его установке и благоустройству прилегающей территории. Контроль за исполнением постановления возложен на Минкульт и Минстрой республики.

"Ъ-Казань"