Воронежские клиенты ВТБ в Масленицу на 11% увеличили траты в кафе и ресторанах

Клиенты ВТБ в Воронеже за масленичную неделю потратили в заведениях общепита, в том числе в ресторанах русской кухни, блинных и вареничных, 19,8 млн рублей – на 11% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные карточного бизнеса ВТБ. При этом средний чек за один заказ в таких заведениях не превысил прошлогодние показатели и составил 300 рублей.



По данным эмиссии ВТБ, в целом по России клиенты ВТБ в масленичную неделю потратили в кафе и ресторанах 2,8 млрд млн рублей – также на 11% больше, чем на Масленицу 2020 года. Средний чек на блинчики и другие традиционные масленичные блюда составил около 500 рублей.

«В этом году спрос на традиционные угощения в кафе и ресторанах оказался выше, чем на Масленицу 2020 года, хотя тогда она пришлась еще на доковидный период. Мы видим, что спрос вырос как в классических ресторанах, которые адаптировали свое меню под праздник, так и в традиционных местах с обширным выбором блюд традиционной кухни. В ресторанах русской кухни, блинных и вареничных клиенты банка за неделю оставили 68 млн рублей. При этом средний чек остался в целом по России на уровне 500 рублей, не превысив прошлогодние показатели. С учетом того, что многие жители крупных городов поехали на Масленицу в соседние региональные центры, можно сказать, что в этот раз праздник стал еще и драйвером роста внутреннего туризма», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)