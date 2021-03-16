Инвестиции в нефтегазовые проекты в Северном море упали до самого низкого уровня с 2004 года

Инвестиции нефтегазовых компаний в британском секторе Северного моря в прошлом году снизились на 23%, что соответствует £3,4 млрд ($4,7 млрд). Такие данные представила во вторник организация Oil & Gas UK (OGUK), в которую входят ведущие производители газа и нефти в Великобритании. Тем самым инвестиции составили £14,8 млрд ($20,5 млрд), это самый низкий уровень с 2004 года.

Нефтегазовые компании снизили инвестиции в разработку месторождений в Северном море в условиях пандемии COVID-19, приведшей к снижению потребления нефти и падению цен на нее. Производство нефти в этом регионе в 2020 году снизилось на 5% до в среднем 1,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. OGUK также прогнозирует, что в нынешнем году добыча может снизиться еще на 5–7%, и говорит о новом периоде «долгосрочного спада производства». За период 2015–2019 годов добыча нефти здесь выросла на 20% после длившегося почти 15 лет снижения.

Яна Рождественская