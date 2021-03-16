Для управления парком «Швейцария» создадут новую компанию Мэрия до сих пор не знает, во сколько обойдется содержание парка

Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман вновь публично попросил администрацию Нижнего Новгорода спрогнозировать объем расходов бюджета и источники средств на содержание парка «Швейцария» и других общественных пространств, на благоустройство которых к 800-летию города выделены миллиарды рублей через госзаказ и проекты АНО «Центр 800».

Его поддержала зампред комиссии по экологии Елена Аржанова. Она сообщила, что на отправленное еще в ноябре прошлого года письмо о прогнозных расходах мэр так и не ответил. Депутаты гордумы опасаются, что после сдачи всех юбилейных проектов в бюджете города не хватит средств на полноценный уход за территориями.

Вице-мэр Дмитрий Сивохин отметил, что в администрации еще ведут расчеты. Он добавил, что обновленным парком «Швейцария», поскольку он является «ключевым объектом», будет управлять отдельное учреждение, которое сможет частично зарабатывать на свое содержание. «Для достижения идеала нашему городу нужно очень много денег, поэтому мы пытаемся найти альтернативные способы и источники», — добавил господин Сивохин.

В качестве примера он привел данные, по которым на содержание благоустроенных территорий за последние три года по программе «Комфортная городская среда» обошлось бюджету дополнительно в 178 млн руб.

Марк Фельдман попросил администрацию «думать побыстрее»: искать деньги и составлять сметы, дабы не оказаться в ситуации, когда у города нет денег заплатить за свет или вывоз мусора из обновленных парков, скверов и набережных.

Иван Сергеев