В суде по делу о взятках высокопоставленных экс-полицейских из Самары начался допрос свидетелей

Советский районный суд Самары перешел к допросу свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области Максима Шаталова и его экс-заместителя Александра Москвитина. Также на скамье подсудимых находится экс-глава управления по вопросам миграции регионального главка Дмитрий Котов. Об этом сообщается на сайте райсуда.

В феврале минувшего года Максим Шаталов и Александр Москвитин были задержаны с поличным по делу о взятке от бизнесменов за заключение контрактов. В отношении первого из них было возбуждено уголовное дело по ст.290 ч.2; ст.292 ч.1; ст. 30 ч.3, ст.291.1 ч.3 п.б; ст.290 ч.5 п.в УК РФ (являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия, в крупном размере).

Александр Москвитин обвиняется в посредничестве в получении взятке (ст.291.1 ч.3 п. «а» УК РФ), а Дмитрий Котов, которого задержали в марте того же года, – в покушении на получение взятки через посредника (ст. 30 ч.3, ст.290 ч.5 п.в УК РФ). Уголовное дело в отношении бывших правоохранителей поступило в суд в январе текущего года. В настоящее время свидетели рассказывают на процессе о деталях незаконных сделок с участием экс-полицейских.

Георгий Портнов