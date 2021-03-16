Прокуратура требует признать недействительными контракты по благоустройству Ульяновска

Прокуратура Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» выявила грубые нарушения, сообщает ведомство в официальном пресс-релизе.

Так, по данным облпрокуратуры, в ноябре 2020 года ульяновское муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Стройзаказчик» заключило с ООО «Регионстрой» три контракта на ремонт общественных пространств в Ульяновске в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (Аллея ветеранов, бульвар Фестивальный, парк «Новое поколение» и сквер «Средний Венец»). Общая сумма контрактов – более 53 млн руб.

Как выяснила прокуратура, подавая заявку на торги на право заключения контрактов, «Регионстрой» (владелец и директор – Татьяна Гришина) приложил в подтверждение опыта работы по предложенному профилю копии договора подряда от 22 августа 2019 года на благоустройство парка им. Горького в Инзе с проектно-сметной документацией, актом выполненных работ и справкой о их стоимости. Однако оказалось, что эти работы выполнялись другой организацией – ООО «Грааль», а сама компания «Регионстрой» была создана лишь 16 декабря 2020 года, а значит никак не могла выполнять работы в Инзе.

Облпрокуратура направила в Арбитражный суд Ульяновской области иски о признании этих трех контрактов недействительными. 4 марта арбитраж принял решение по обеспечительным мерам в виде запрета «Стройзаказчику» перечислять средства по контрактам «Регионстрою». Рассмотрение исков по существу состоится 31 марта.

В облпрокуратуре отмечают, что материалы проверки также направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел в отношении руководства «Регионстрой» по факту использования заведомо подложного документа (ч.5 ст.327 УК РФ, исправительные работы на срок до 2 лет либо арест до шести месяцев).

Во вторник также стало известно, что Счетная палата Ульяновской области выявила завышение смет при строительстве Губернаторского лицея №101, в связи с чем потребовала от МБУ «Стройзаказчик» вернуть в бюджет 670 тыс. руб.

Сергей Титов, Ульяновск