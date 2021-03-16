ХК «Автомобилист» на год продлил контракт с вратарем Якубом Коваржем

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с чешским вратарем Якубом Коваржем на один год, сообщили в пресс-службе команды. Для голкипера это будет уже восьмой сезон в составе уральского клуба.

Напомним, Якуб Коварж присоединился к «Автомобилисту» в 2013 году и сыграл за него 380 матчей, в 43-х из которых он не пропустил ни одной шайбы. В минувшем сезоне вратарь повторил свой личный рекорд, проведя восемь игр без пропущенных шайб.

Господин Коварж — участник Олимпиады 2014 года, бронзовый призер чемпионатов мира 2011 и 2012 годов, участник Чемпионатов мира 2014 и 2015 годов. Участник Матча звезд КХЛ 2015, 2019, 2020 годов.

В то же время «Автомобилист» покинул нападающий Анатолий Голышев, который планирует продолжать карьеру в Северной Америке. «При подписании договора в 2019 году Анатолию была предоставлена возможность после двух проведенных за наш клуб сезонов попробовать свои силы за океаном, которая и вступает в силу с сегодняшнего дня. Права на Анатолия Голышева в Континентальной хоккейной лиге сохраняются за ХК "Автомобилист"», — подчеркнули в пресс-службе.

Илья Смирнов