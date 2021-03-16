Сарана: Петербург может столкнуться с третьей волной эпидемии

Петербург моет столкнуться с третьей волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, два подъема заболеваемости уже были. «Третья, я думаю, что действительно все-таки будет. Потому что все зависит от скорости вакцинации и скорости "переболения" людей, которые у нас есть. Со скоростью вакцинации сейчас есть проблемы, потому что с вакциной есть проблемы», — цитирует слова господина Сараны ТАСС.

Напомним, что накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что главная задача — предотвратить третью волну COVID-19. Главной защитой от роста заболеваемости власти считают вакцинацию.