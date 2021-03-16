В Татарстане продажи легковых машин в феврале выросли на 5%

Продажи легковых автомобилей в Татарстане в феврале 2021 года составили 4,8 тыс. единиц, что на 5,01% больше, чем годом ранее. Это следует из исследования агентства «Автостат Инфо».

Татарстан занял четвертое место среди регионов РФ с набольшим объемом продаж легковых автомобилей в феврале. Лидером здесь традиционно является Москва с 16 тыс. машин. Вторую позицию удерживает Московская область с 8,2 тыс. автомобилей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (6,7 тыс. единиц). В пятерку помимо Татарстана вошел Краснодарский край (4,4 тыс. проданных машин).

Всего в РФ в феврале 2021 года продали 109,9 тыс. легковых машин, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"