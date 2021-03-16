«Кризиса ювелирных идей заметно не было»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие изделия были представлены на экспозиции в галерее Ilgiz F.

В начале марта в галерее Ilgiz F прошла собранная по гендерному признаку ювелирная выставка. Назвали ее «Женское дело», все участники, а точнее, участницы — дизайнеры и ювелиры, в основном молодые и совсем недавно занявшиеся этим ремеслом. Были те, например, кто с украшениями связан всего год.

Начну с ложки дегтя: не хватало мне больше всего ювелирности. Многие вещи были на грани с бижутерией или просто бижутерией. Хотелось увидеть более тонкую работу, какие-то сложные ремесленные техники, но это все дело наживное. Зато кризиса идей вообще незаметно — и это прекрасно. Айгана Гали из Лондона показала впечатляющее колье-тотем, Вероника Курьянова — работы в интересном жанре ювелирных объектов, причем часть каждого из объектов — непременно кольцо, но отделить его от миниатюрной скульптуры не получится.

Приятно и то, что были проекты, имеющие коммерческий потенциал, как, например, 23 Felicity — золотые шармы со счастливым числом. Клиент может выбрать само число, декор бриллиантами и форму украшения.

Или бренд Oxioma с брошами в виде кокошников. Они совершенно не в моем вкусе, но кокошник — тема благодарная. Идея хорошая, расхватывали броши как горячие пирожки.