Экологи зафиксировали слив нефти в реку Уфа

В районе уфимском микрорайоне Сипайлово в реке Уфа зафиксировано четырехкратное превышение ПДК по нефти, сообщает министерство экологии и природопользования Башкирии. Специалисты министерства взяли пробы воды после того, как местные жители заметили на поверхности реки радужную пленку. В минэкологии установили, что нефть попала в реку через ливневую канализацию из колодца возле многоквартирного дома по Набережной улице. Кто слил нефть в колодец, в ведомстве не выяснили. Спасатели Управления гражданской защиты Уфы очистили реку от нефти, отмечают в министерстве.

Дарья Кучеренко