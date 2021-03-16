Сотрудников белгородского ГИБДД заподозрили во взятках за выдачу водительских прав

СУ СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело о коррупции в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД местного управления МВД. Как сообщили в ведомстве, состоящая из сотрудников ведомства организованная группа за вознаграждение оказывала услуги по регистрации автомобилей, сдаче экзаменов и выдаче прав.

В основу уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы) легли материалы управления ФСБ по Белгородской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По версии следствия, организованная группа, в которую помимо должностных лиц входили жители области, незаконного оказывала за вознаграждение услуги по регистрации автомобилей и сдаче экзаменов. Так, например, подозреваемые вносили в экзаменационные листы заведомо ложные сведения о его сдаче без фактической проверки знаний. В СКР уточняют, что за оказание этих и других услуг была установлена определенная ставка, роли в организованной группе были тщательно распределены и соблюдались условия «конспирации». По подсчетам следствия, с января 2019 года до 15 марта 2021-го группа получила более 1 млн руб.

Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемых, а также допрашивают свидетелей. Имена фигурантов дела не раскрываются, однако известно, что следственные действия утром проводились дома у начальника МРЭО подполковника полиции Михаила Теплова.

Сергей Толмачев