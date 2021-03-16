В Воронеж заходит китайский агрегатор такси DiDi

Агрегатор такси DiDi сообщил о своем скором запуске в Воронеже (в ближайшие недели) среди 20 российских городов и начале набора водителей и таксопарков. DiDi также заходит в Уфу, Красноярск, Пермь и Краснодар.

Сервис заработал в России в августе 2020 года, первым городом его присутствия стала Казань. Сейчас DiDi доступен в 16 городах, а до конца года планирует нарастить число городов присутствия до 100. В Москве сервис пока не представлен. По собственным данным DiDi, с момента запуска более 2 млн пассажиров сервиса совершили 11 млн поездок. Сейчас в России к агрегатору подключено более 116 тыс. водителей из 4 тыс. таксопарков.

В феврале в Воронеже из-за активной экспансии федеральных агрегаторов перестала работать местная таксомоторная компания «Желтое такси», существовавшая с 2002 года. Автопарк компании включал 170 иномарок комфорт и бизнес-класса.

Ирина Лобанова