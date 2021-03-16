СКР по Башкирии расследует нарушения при заключении госконтрактов на 1 млрд рублей

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР возбудил восемь уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) при заключении госконтрактов почти на 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2018-2019 годах руководство ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» заключило 12 госконтрактов на строительство социальных объектов в регионе с ФГУП «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний». Контракты заключались без проведения торгов. Впоследствии подрядчик, в нарушение закона о контрактной системе, привлек к выполнению работ третьи лица, «выступив в качестве посредника и получив за это из регионального и федерального бюджетов более 49 млн рублей».

Уголовные дела возбуждены по материалам проверок регионального УФСБ и прокуратуры. Причастные к преступлению лица пока не установлены.

Анна Соколова