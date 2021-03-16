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Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Санкт-Петербург назвали лидером по количеству угонов автомобилей

В Санкт-Петербурге с начала года зафиксировано больше всего страховых случаев по риску «угон». В число самых угоноопасных регионов также вошли Москва и Якутия.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Росгосстрах». Отмечается, что общее количество угонов по стране снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего угонов компания зафиксировала в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Также наиболее угоноопасными регионами назвали Самарскую, Орловскую и Тверскую области и Республику Саха (Якутию). Чаще всего угонщики похищали автомобили марок Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Toyota.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об общем снижении количества угонов в Санкт-Петербурге по сравнению с 2019 годом.

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