Бывший зампред правительства Пермского края получил условный срок за коррупционные преступления

Ленинский районный суд Перми окончил огласил приговор в отношении первого заместителя председателя правительства Пермского края Романа Кокшарова. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с годовым испытательным сроком, а также штраф в размере 200 тыс. руб. От выплаты штрафа, который был назначен на совершение преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, господин Кокшаров был освобожден в связи с истечением срока давности.

Как установили следствие и суд, незаконные действия господин Кокшаров совершил в 2017–2019 годах. В 2017 году чиновник дал указание главе Гайнского района Прикамья объявить в муниципалитете режим ЧС без наличия оснований для этого. Указанное решение позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры. Также в течение нескольких лет Роман Кокшаров участвовал в управлении строительной фирмой ООО «ДСК "Магистраль"». Эта компания получала контракты на выполнение ремонта дорог, реконструкции стадиона и строительства школьной спортплощадки.

Сам Роман Кокшаров в ходе предварительного следствия и суда вину не признавал и намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Покупку катеров приравняли к ЧС».

Дмитрий Астахов, Пермь