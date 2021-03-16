«Реал» (Мадрид) — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги чемпионов 16 марта

16 марта «Реал» примет на своем поле «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 1:0. Официальным беттинг-партнером «Реал» (Мадрид) является Фонбет. Эксперты Фонбет рассказывают о ставках на этот матч.

В какой форме «Реал»

После победы над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала «Реал» провел три матча в Ла Лиге. «Сливочные» не слишком уверенно играли на этом отрезке: ничьи с «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» (оба раза 1:1), победа над «Эльче» (2:1).

В этих матчах «Реал» пропускал первым и с трудом отыгрывался в конце. В играх с «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» «галактикос» сравнивали счет в последние пять минут. Во встрече с «Эльче» «Реал» забил победный гол и вовсе лишь в добавленное время.

В какой форме «Аталанта»

«Аталанта» провела четыре матча после поражения от «Реала». Бергамаски уверенно обыграли середняков Серии А: «Сампдорию» (2:0), «Кротоне» (5:1) и «Специю» (3:1). Но в матче с «Интером», единственным сильным соперником на этом отрезке, «Аталанта» уступила со счетом 0:1.

«Реал»—«Аталанта»: статистика личных встреч

Первый матч 1/8 финала стал первой очной встречей «Реала» и «Аталанты» в истории. Бергамаски играли в меньшинстве большую часть матча после удаления Фройлера на 17-й минуте. Несмотря на это, «Аталанта» не уступала «Реалу» и пропустила решающий гол лишь на 88-й минуте.

Прогноз экспертов на матч «Реал»—«Аталанта» 16 марта

«Аталанта» забьет больше одного гола за 2.40

«Аталанта»—одна из самых результативных команд Серии А. Бергамаски забили 63 гола в 26 матчах, столько же только у лидирующего в чемпионате «Интера». У «Аталанты» много сильных атакующих игроков, которые конкурируют между собой и стараются показывать максимальные результаты в каждом матче. Сильная атакующая группа позволяет бергамаскам много забивать: команда отличалась в семи из девяти последних матчей.

«Реал» неуверенно играет в защите в этом сезоне. «Сливочные» не входят в топ-3 Ла Лиги по надежности обороны. В последней встрече «Реал» пропустил от «Эльче» —15-й команды чемпионата по результативности. «Галактикос» сыграли на ноль лишь в двух из шести последних домашних матчей.

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