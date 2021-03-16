Начальник отдела полиции в Мелеузе с супругой обвиняются в самоуправстве По версии следствия, полицейский вывез из магазина около 400 пар обуви в счет долга

Второй отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела в отношении начальника отдела МВД по Мелеузовскому району Сергея Родионова и его супруги Марины. Они обвиняются в самоуправстве и подстрекательстве к его совершению (ч. 1 ст. 330, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 330 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Прокуратура Башкирии утвердила в отношении четы обвинительное заключение.

По версии следствия, что в 2018 году Марина Родионова взяла в кредит 425 тыс. руб. и одолжила их знакомой предпринимательнице, владелице обувного магазина «Монарх» в Мелеузе Марине Донстер. Однако в январе 2019 года предпринимательница перестала выходить на связь, скрывалась и была задержана сотрудниками полиции в Москве. В отношении нее в суде рассматривается уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 10 млн руб.

Марина Родионова, полагая, что заемщица не выполнит свои обязательства, обратилась к супругу с просьбой забрать товар из магазина в счет долга. Сергей Родионов поручил подчиненным сотрудникам вывезти продукцию — 383 пары обуви стоимостью более 1,6 млн руб.

Обвиняемые вину не признали. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба имущество четы Родионовых стоимостью 770 тыс. руб. было арестовано, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Мелеузовский районный суд.

«По данному факту руководством МВД по Республике Башкортостан назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Влада Шипилова