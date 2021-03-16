В Оренбуржье 11 местных жителей подозреваются в хищении нефти на 4,7 млн рублей

В Оренбургской области 11 сотрудников нефтедобывающего предприятия предстанут перед судом. Им вменяется хищение чужого имущества организованной группой в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Обвиняемые в период с июня 2019 по январь 2020 года совершили 28 эпизодов кражи углеводородного сырья (нефти) с территории пунктов сбора и налива нефти в Александровском районе Оренбургской области, принадлежащих одному из нефтедобывающих предприятий региона»,– говорится в сообщении.

Всего предполагаемые преступники похитили 261 т нефти более чем на 4,7 млн руб., выяснили правоохранители. Владелец имущества уже заявил гражданский иск о солидарном взыскании с сотрудников компании похищенных средств. Уголовное дело с рассмотрит Александровский районный суд Оренбуржья.

Георгий Портнов