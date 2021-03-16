Райффайзенбанк увеличил до 75% долю автофинансирования по факторингу

Доля поставок в рамках операций факторинга Райффайзенбанка, которые были профинансированы автоматически, достигла 75% по итогам февраля. Доля автоматически разнесенных платежей от дебиторов увеличилась до 53%.
Райффайзенбанк в 2019 году первым среди российских банков автоматизировал выплаты по факторингу. Благодаря этому, клиент получает финансирование в течение нескольких минут после запроса.
«Факторинг в Райффайзенбанке – это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами. Мы практически с нуля полностью автоматизировали все процессы, провели интеграцию с провайдерами электронного документооборота, в результате – менее чем за полтора года большая часть наших поставок финансируется в течение нескольких минут без участия человека. Автофинансирование – новый стандарт на рынке факторинга, который вывел отношения с клиентом на качественно новый уровень», - прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.