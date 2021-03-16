Житель Башкирии отсудил у МВД компенсацию за ненадлежащие условия в ИВС

Верховный суд Башкирии вернул в Нефтекамский городской суд для устранения процессуальных нарушений гражданский иск жителя Нефтекамска Андрея Вострецова к МВД по Башкирии. Господин Вострецов пытается через суд получить компенсацию за ненадлежащие, по его мнению, условия содержания в ИВС Нефтекамска в 2011-2020. Нефтекамский городской суд в декабре 2020 года частично удовлетворил исковые требования, обязав МВД по Башкирии выплатить Андрею Вострецову 5 тыс. руб. компенсации морального вреда. МВД и господин Вострецов, требовавший 5 млн руб., с решением не согласились и обжаловали его. Верховный суд 11 марта вернул дело на новое рассмотрение, сославшись, что апелляционная жалоба господина Вострецова поступила уже после того, как была принята к производству жалоба МВД.

Андрей Вострецов в исковом заявлении указывал на то, что в изоляторе, куда он несколько раз этапировался, нарушались его права: камеры были переполнены, не проветривались летом и не отапливались в холодное время года, не было индивидуального спального места, не хватало туалетов и умывальников, кормили плохо, отказывали в медицинской помощи. Кроме того, как указал истец, к нему незаконно применялись спецсредства: наручники и электрошокер.

Нефтекамский городской суд пришел к выводу, что изолятор не соответствует требованиям, установленным к таким учреждениям приказом МВД России от 2011 года. Так, полуподвальное помещение, в котором расположен ИВС, не оборудовано системой оповещения людей о пожаре, в камерах не установлены окна из пулестойких стекол, нет санузлов, кранов с водопроводной водой, полы не из дерева. Доводы истца об отсутствии в изоляторе медработника и применение спецсредств суд счел необоснованными.

Вынося решение, суд сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и практику Европейского суда по правам человека, рассматривающего дела о содержании обвиняемых под стражей.

Дарья Кучеренко