«Ростелеком» на Ямале разработал систему контроля по очистке городов от снега

«Ростелеком» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) разработал пилотный проект по контролю очистки городских территорий от снега, сообщили в пресс-службе компании. Система «ЖКХ зима» будет собирать данные о качестве уборки снега в Ноябрьске.

«Программное решение позволяет определять проблемные места в городском массиве и обеспечивает передачу информации о них в единую диспетчерскую службу, администрацию муниципалитета и местным коммунальным организациям», — пояснили в компании.

Система контроля представляет из себя нескольких цифровых камер, оснащенных элементами видеоаналитики. Они установлены на путепроводе, соединяющем Ноябрьск с промышленной зоной города, в детском парке и дворах. Видео с устройств будет поступать в систему «ЖКХ зима», где будет проводиться его аналитика. После чего программа сама будет выбирает определенные кадры с проблемными участками и через личный кабинет направлять их в единую диспетчерскую службу города, администрацию Ноябрьска и коммунальные организации, ответственные за расчистку конкретных территорий.

В перспективе деятельность электронной системы «ЖКХ зима» планируется расширить, задействовав ее возможности и в летний период. Проект поможет своевременно собирать и передавать коммунальщикам и дорожным службам информацию о необходимости восстановления дорожной разметки, ликвидации ям на проезжей части или ремонта дорожных знаков и ограждений.