«Хеликс» первым среди лабораторий начнет выполнять тест на антиген к COVID-19

Лабораторная служба «Хеликс» первой среди частных и государственных лабораторий в стране начнет выполнять тестирование на наличие антигена возбудителя COVID-19. Данный тест является альтернативой ПЦР-исследованию и предназначен для высокоточной диагностики коронавируса.

Как пояснили в пресс-службе компании, анализ выявляет наличие вирусного антигена – нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2. В случае положительного результата он покажет вирусную нагрузку. Исследование проводится в лабораторных условиях на полностью автоматических закрытых аналитических системах и обладает высокой чувствительностью. При этом сам анализ выполняется менее чем за сутки. С 16 марта этот вид диагностики стал доступен в Петербурге, а через два дня — пройти тестирование можно будет в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре.

Напомним, что в марте прошлого года компания «Хеликс» первая среди частных лабораторий начала выполнять анализ на COVID-19.