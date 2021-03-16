На Кубани задержан вор – «домушник» из Ростова

Ранее судимый житель города Ростова-на-Дону задержан по подозрению в совершении серии квартирных краж на Кубани, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Следствие считает, что за три месяца текущего года мужчина совершил более двадцати краж из частных домовладений.

По версии полиции, злоумышленник совершал кражи в Краснодаре, а также на территории Кущевского, Ейского, Павловского, Щербиновского, Староминского, Тимашевского и Ленинградского районов. С помощью отвертки мужчина отжимал металлопластиковые окна, проникал в домовладения и похищал деньги, драгоценности и предметы бытовой электроники. По предварительным данным, ущерб потерпевшим превысил 800 тыс. руб. Во время досмотра принадлежащего мужчине автомобиля сотрудники полиции обнаружили несколько похищенных ювелирных украшений. Возбуждено уголовное дело о кражах, на период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар