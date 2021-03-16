Худрук Пермского ТЮЗа намерен покинуть должность

Художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов намерен покинуть пост. Как сообщает «Новый компаньон», об этом господин Скоморохов объявил вчера на отчетно-выборной конференции реготделения Союза театральных деятелей России. Худрук Пермского ТЮЗа заявил, что собирается передать театр в «надежные молодые руки». Имя преемника Михаил Скоморохов не назвал.

По информации издания, на эту должность рассматривается кандидатура режиссера из Барнаула Константина Яковлева. В Пермском ТЮЗе режиссер поставил два спектакля: «Гуд бай, Берлин» и «Гарольд и Мод».

Михаил Скоморохов родился в 1949 году. Окончил Свердловское театральное училище (актерское отделение), а затем Московское театральное училище им. Б. В. Щукина по специальности «Режиссура драмы» и Высшие режиссерские курсы в Москве. С 1977 по 1981 год работал директором и режиссером Магнитогорского театра кукол «Буратино». Пост художественного руководителя и главного режиссера Пермского ТЮЗа занимает с 1982 года.