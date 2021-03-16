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Фото: пермский ТЮЗ

Худрук Пермского ТЮЗа намерен покинуть должность

Преемником Михаила Скоморохова может стать режиссер из Барнаула

Художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов намерен покинуть пост. Как сообщает «Новый компаньон», об этом господин Скоморохов объявил вчера на отчетно-выборной конференции реготделения Союза театральных деятелей России. Худрук Пермского ТЮЗа заявил, что собирается передать театр в «надежные молодые руки». Имя преемника Михаил Скоморохов не назвал.

По информации издания, на эту должность рассматривается кандидатура режиссера из Барнаула Константина Яковлева. В Пермском ТЮЗе режиссер поставил два спектакля: «Гуд бай, Берлин» и «Гарольд и Мод».

Михаил Скоморохов родился в 1949 году. Окончил Свердловское театральное училище (актерское отделение), а затем Московское театральное училище им. Б. В. Щукина по специальности «Режиссура драмы» и Высшие режиссерские курсы в Москве. С 1977 по 1981 год работал директором и режиссером Магнитогорского театра кукол «Буратино». Пост художественного руководителя и главного режиссера Пермского ТЮЗа занимает с 1982 года.

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