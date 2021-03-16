В Ярославской области в 19 ДТП с автобусами пострадали 30 человек

За 2 месяца 2021 года на территории Ярославской области произошло 19 ДТП с участием пассажирских автобусов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях пострадали 30 человек.

В пресс-службе УМВД уточнили, что по вине водителей автобусов произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.

За данный период сотрудники Госавтоинспекции провели 132 мероприятия по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями общественного транспорта. В пресс-службе отметили, что в результате поведенных мероприятий было выявлено 211 нарушений.

Дарья Сабаева