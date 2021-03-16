Бывший зампредседателя правительства края получил условный срок

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Пермского края Романа Кокшарова. Господин Кокшаров был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ст.289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности). Как сообщает Properm.ru, приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с годовым испытательным сроком, а также штраф в размере 200 тыс. руб. От выплаты штрафа, который был назначен за совершение преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, господин Кокшаров был освобожден. Это связано с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Суд согласился с мнением следствия и гособвинения, что Роман Кокшаров участвовал в управлении строительной компании ООО «ДСК „Магистраль“», которая получала муниципальные контракты. Кроме того, в 2017 году чиновник убедил главу Гайнского района Владимира Исаева ввести режим ЧС, хотя оснований для этого не было. Введение чрезвычайной ситуации позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры. Сам обвиняемый вину категорически отрицает.