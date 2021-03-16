ФНС взыскивает с контролирующих шахту «Алексиевская» лиц 1,8 млрд рублей убытков

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 1,7 млрд руб. убытков с 19 лиц, контролирующих шахту «Алексиевская» (входила в УК «Заречная»). Предварительное заседание назначено на 12 апреля. В числе ответчиков: ООО «Сибшахтмонтаж», ООО «Углетранс», ООО «ТД "Авангард"», замгендиректора «Углетранса» Юрий Сазонов, учредители «Углетранса» Илья Гаврилов и Андрей Филиппов, конкурсный управляющий АО «Шахта "Заречная"» Григорий Третьяк, бывший конкурсный управляющий «Алексиевской» Владимир Максимов и др. Также в числе ответчиков по иску — 4-летняя Елизавета Сазонова «в лице законного представителя Юрия Сазонова», следует из заявления налоговой. В ее пользу в 2018 году было отчуждено 10 объектов недвижимости, ранее принадлежавших ее отцу: квартиры, машино-места в Сочи и Москве, дом под Новосибирском и др.

ФНС считает, что в ходе конкурсного производства контролирующие лица шахты применили «новую бизнес-модель», «кардинально изменив конструкцию договорных отношений, определяющих добычу, переработку и реализацию продукции». «Алексиевская» и другая обанкроченная шахта «Заречная» (также входила в УК «Заречная») по этой новой модели увеличили добычу, но продолжали приносить убытки (у «Алексиевской» они составили в чистом виде 225,3 млн руб. в 2018 году). За 2018 год и 9 месяцев 2019 года с двух шахт ушло на экспорт 5,23 млн т угля стоимостью 20,5 млрд руб. Эти объемы были выведены из-под контроля должников с помощью сделок, которые заключали на невыгодных для шахт условиях, считает ФНС.

Шахта «Алексиевская» была признана несостоятельной в ноябре 2017 года. Имущественный комплекс предприятия безуспешно выставлялся на торги пять раз, сейчас он выставлен на новые со стартовой ценой 600 млн руб. На прошлой неделе власти Кузбасса сообщили о том, что из федерального бюджета будет выделено 200 млн руб. на решение проблем «Алексиевской». Решение было принято после того, как работники предприятия накануне визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и к Совету федерации по поводу задержки им выплат.

Игорь Лавренков, Кемерово