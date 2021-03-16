Правительство Ростовской области объявило конкурс на должность гендиректора «Дон-медиа»

Конкурс на должность генерального директора Государственного унитарного предприятия «Дон-медиа» объявило правительство Ростовской области. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона.

К участию в конкурсе допускаются кандидаты с высшим образованием, опытом работы в сфере радиовещания, опытом работы руководителем не менее года, являющиеся гражданами РФ. Документы на участие в конкурсе принимаются до 14 апреля. Конкурс пройдет 16 апреля в два этапа: сначала состоится тестирование участников, а затем — рассмотрение предложений по программе деятельности предприятия. «Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по заключению комиссии, наилучшую программу деятельности государственного унитарного предприятия Ростовской области „Дон-медиа“», — говорится в документе.

Сейчас генеральным директором ГУП «Дон-медиа» является Анатолий Максак. Как сообщил “Ъ-Юг” начальник управления информационной политики правительства Сергей Тюрин, срок контракта действующего руководителя истекает 24 апреля.

По данным сервиса kartoteka.ru, ГУП РО «Дон-медиа» учреждено в августе 1998 года. Основной вид деятельности предприятия — деятельность в сфере радиовещания. Учредителем предприятия является правительство Ростовской области. В 2019 году выручка компании составила 205,8 млн руб., а чистая прибыль — 4,5 млн руб.

Наталья Шинкарева