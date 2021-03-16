В Нагаево начнут строительство путепровода

В Нагаево в текущем году начнется строительство путепровода через железнодорожные пути, сообщил исполняющий обязанности начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе на оперативном совещании в мэрии.

Согласно проекту планировки и проекту межевания территории Нагаевского шоссе, утвержденного постановлением администрации Уфы от 2 декабря 2020 года, путепровод будет проходить в 50 м от существующего переезда, отметил чиновник.

Проект будет реализован в два этапа. Первый — строительство дороги от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе длиной 1,5 км, включая путепровод на четыре полосы движения. Второй — реконструкция Нагаевского шоссе до пересечения улиц Парковой и Рощинской протяженностью 1,85 км на четыре полосы движения.

На территории Нагаево сейчас проживает около 25 тыс. человек, в ближайшие пять лет население увеличится до 35-40 тыс., ожидают в мэрии. Господин Паппе отметил, что в настоящее время управление подготовило конкурсную документацию на строительство развязки.

Майя Иванова