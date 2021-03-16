Канал поставок наркотика карфентанила перекрыли в Томской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Томской области перекрыли канал поставки синтетического наркотика карфентанила в регион, рассказал во время пресс-конференции начальник управления Николай Абрашкин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 2021 году было изъято около 2 кг карфентанила. Также был задержан организатор канала. По словам начальника управления, это крупнейшая партия данного наркотика, изъятая в России за последние несколько лет. Господин Абрашкин отметил, что теперь в области в незаконном обороте наркотическое средство отсутствует.

Ранее в области было зафиксировано несколько смертей от наркотиков фентоливого ряда.

Карфентанил — наркотик фентолиновой группы, он в 10 тыс. раз сильнее морфия и в 5 тыс. раз сильнее героина. Вещество легально используется в ветеринарии.

Даниил Тарабукин