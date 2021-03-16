На экопроекты в Сибири направят 146,2 млрд рублей от штрафа «Норникеля»

Выплаченные «Норникелем» 146,2 млрд руб. за разлив топлива в Норильске направят на реализацию экологических проектов в Сибирском регионе.

«Поскольку это достаточно крупная сумма, конечно, невозможно ни в Норильске, ни в Красноярске такие средства направить на экологические проекты. Это будет макрорегион, в целом Сибирский регион»,— сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко (цитата по ТАСС).

10 марта 2021 года компания полностью оплатила ущерб, нанесенный окружающей среде после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Возмещение вреда водным объектам составило около 145,5 млрд руб., которые были направлены в федеральный бюджет. Возмещение вреда почвам — около 685 млн руб. (средства получит Норильск). Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил направить деньги «на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе».

Авария на Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в ГК «Норникель») произошла в мае прошлого года. Тогда при разгерметизации бака с дизельным топливом 6 тыс. т солярки попали в грунт, еще 15 тыс. т — в реки Далдыкан и Амбарную. По данным Ростехнадзора, инцидент стал следствием технических и организационных нарушений, которые были допущены при строительстве топливного резервуара и при его эксплуатации.

Екатерина Лукашевич