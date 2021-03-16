26 марта состоится долгожданный финал Евразийских ИКТ-соревнований Huawei Cup

Компания Huawei приглашает студентов, молодых специалистов и всех интересующихся темой ИКТ принять участие в финале Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 26 марта 2021 года. За главные призы — $10 тыс. в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code, HCIE и три поездки в Китай в номинации ICT Observer — будут бороться 128 конкурсантов, показавших лучшие результаты в отборочных этапах. Ведущей мероприятия станет блогер и телеведущая Ида Галич.

В этом году финал Huawei Cup впервые проходит в смешанном формате: финальные испытания по номинациям IP и Cloud пройдут в день финала на площадке офлайн, а финалисты по остальным номинациям — 5G, AI, APP, Code — будут выполнять задания онлайн заранее. Имена победителей во всех номинациях будут объявлены в рамках онлайн-трансляции в прямом эфире.

Приглашаем всех интересующихся темой современных технологий присоединиться к онлайн-трансляции финала и принять участие в развлекательном ток-шоу. Среди гостей — блогер и лицо киберспортивной организации Virtus.pro Mrs. Marple, TikTok-блогеры Даша Эпова и Денис Любов. Зрителей онлайн-трансляции ждут активности и интерактивы, а также памятные призы от организатора соревнований компании Huawei.

Присоединиться к финалу в прямом эфире можно на официальном канале соревнований в YouTube с 13:00 до 14:30.

В Huawei Cup 2020 приняли участие более 20 тыс. студентов и молодых ИКТ-специалистов из разных уголков России и стран Евразии. Получить более подробную информацию о финале Huawei Cup 26 марта 2021 года можно на официальном сайте huaweicup.ru.