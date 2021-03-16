Строительство мусоросжигательного завода в Саратовской области назвали фейком

Министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области опровергли планы по строительству мусоросжигательного завода на территории региона. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Информация о том, что в регионе якобы будет построен мусоросжигательный завод появилась вчера в СМИ.

В минприроды напомнили, что в области действуют три мусоросортировочных комплекса, где из отходов извлекаются вторичные материальные ресурсы для последующей глубокой переработки в качестве вторсырья. Технологии сортировки позволяют отобрать практически 100% ПЭТ-бутылок, металлолома и стеклобоя. Отсортированное вторсырье направляется на заводы по глубокой переработке для дальнейшего использования в хозяйственном обороте. Однако на сегодняшний день возникла потребность в дополнительных мощностях по обработке и утилизации ТКО на территории Правобережных районов, состоящей из мусоросортировочного комплекса мощностью 75 тыс. т в год, полигона ТКО мощностью 120 тыс. т в год и мусороперегрузочной станции, пояснили в ведомстве. Инвестор найден. Он готов реализовать проект без привлечения бюджетных средств. Срок реализации проекта - 2022 год. Строительство объекта позволит увеличить процент обработки образующихся в Правобережье отходов, однако о сжигании мусора речь не идет.

Марина Ковалева