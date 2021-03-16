На ремонт трассы «Поветлужье» в Нижегородской области направят 1,37 млрд рублей

Федеральное казенное учреждение «Управление автомагистрали Москва – Нижний Новгород» объявило конкурс по выбору подрядчика для ремонта двух участков трассы Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,37 млрд руб.

В Нижегородской области трасса проходит в Семеновском и Воскресенском районах. В рамках первого этапа отремонтируют участок с 85 км по 118 км (протяженность 33 км), в рамках второго этапа – с 145 км по 186 км (протяженность 41 км). Согласно конкурсной документации, ремонт обоих участков необходимо завершить до конца ноября 2021 года.

Средства выделены из федерального бюджета. Заявки на конкурс принимают до 2 апреля, итоги подведут 8 апреля.

Анастасия Еремина