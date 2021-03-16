NordWind запустит прямой рейс из Нового Уренгоя в Крым

Авиакомпания NordWind запустит прямой рейс из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Симферополь, сообщили в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Вылеты в Крым будут выполняться с 5 июня по субботам в 10:35, обратно – в 02:40. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737. Время в пути из Нового Уренгоя в Симферополь составляет в среднем 5 часов.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Ямал» с 6 мая будет выполнять рейсы из Нового Уренгоя в Симферополь по четвергам в 9:00. Обратный рейс запланирован на 00:45 по пятницам на воздушных судах Airbus A320.

«Южные направления традиционно пользуются популярностью у северян. По Постановлению правительства РФ №1242 рейсы в Симферополь, Краснодар и Сочи субсидируются авиакомпании “Ямал” при поддержке администрации ЯНАО. Летом 2020 года прямыми регулярными и чартерными перелётами в Краснодарский край и республику Крым воспользовалось 18,4 тыс. пассажиров», — отметили в пресс-службе.