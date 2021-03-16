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Работы по первому этапу улицы Строителей завершены на 54%

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры рассказал о возведении улицы Строителей в Перми. По словам министра, первый этап работ (от ул. Куфонина до ул. Вишерской) завершен на 54%. Закончить работы на первом этапе планируется в четвертом квартале этого года.

Второй этап (от ул. Вишерской до ул. Папанинцев) находится на этапе прохождения государственной экспертизы. По третьему и четвертому этапам (от ул. Папанинцев до ул. Стахановской) проводятся торги на проведение проектно-изыскательских работ. Завершить и сдать объект планируется в 2027 году.

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