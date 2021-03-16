С собственников затонувшего под Волгоградом судна взыщут ущерб в 82 млн рублей

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил исковое заявление Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании ущерба с собственников затонувшего судна в размере более 82 млн руб., в счет возмещении вреда, причиненного водному объекту. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Так, Росприроднадзор во взаимодействии с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой и АО «Волгоградский речной порт» установил факт загрязнения акватории Волги в границах Краснослободска Среднеахтубинского района вследствие затопления дебаркадера «Баламут». Вред, причиненный водному объекту, составил более 82 млн руб.

Мария Шахрай