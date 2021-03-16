«Новые люди» в Челябинске

«Марафон идей» – федеральный проект партии, где любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны, и получить вознаграждение на реализацию своей идеи. (Информация о проекте «Марафон идей» https://marafon.newpeople.ru)

На мероприятии будет присутствовать председатель политической партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, участники конкурса, эксперты и члены Центрального Совета партии, которые выберут лучшие инициативы и наградят победителей.

Для представителей СМИ будет организован пресс-подход.

Мероприятие состоится: 17 марта (среда) в 16.00 по адресу: Radisson Blu Hotel

(г. Челябинск, ул. Труда 179)