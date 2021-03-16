«Новые люди» в Челябинске

«Марафон идей» – федеральный проект партии, где любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны, и получить вознаграждение на реализацию своей идеи. (Информация о проекте «Марафон идей» https://marafon.newpeople.ru)
На мероприятии будет присутствовать председатель политической партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, участники конкурса, эксперты и члены Центрального Совета партии, которые выберут лучшие инициативы и наградят победителей.
Для представителей СМИ будет организован пресс-подход.
(г. Челябинск, ул. Труда 179)
Справка о политической партии «Новые люди»
Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.
В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0 %), Калужской (8,08 %), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях).
Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02 %. На выборах в городскую думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97 % голосов.
По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.