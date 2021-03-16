Скончался призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов

Юрий Шикунов, бывший российский футболист и тренер, скончался 15 марта на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ). В 1964 году в составе сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы.

Юрий Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо», ростовские СКА и «Ростсельмаш». С 1991 по 1995 год господин Шикунов работал тренером «Ростсельмаша», а в 1997 году — клуба «Шахты». В 1983–1984 годах занимал должность начальника СКА. Он дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР. В составе СКА Юрий Шикунов стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года. Также он был в составе сборной СССР на чемпионате Европы в 1964 году.

Наталья Шинкарева