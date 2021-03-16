Гульшат Арсланова возглавила госкомитет Башкирии по конкурентной политике

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Гульшат Арслановой председателем госкомитета республики по конкурентной политике. Документ опубликован на портале правовой информации. Денис Булатов, занимавший эту должность с января 2019 года, в феврале покинул свой пост.

Гульшат Арсланова с 2020 года работала директором многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Башкирии. Ранее, с октября 2019 года она занимала должность министра земельных и имущественных отношений республики.

Гульшат Арсланова родилась в 1975 году в Дюртюлях. Окончила Башкирский государственный педагогический институт, Академию труда и социальных отношений. Прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Влада Шипилова