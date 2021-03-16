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Кубанская фирма станет поставщиком салата для «Макдоналдс»

Сеть общественного питания «Макдоналдс» выделило кубанскому ЗАО «Юбилейное» целевой грант на прохождение международной сертификации, которая позволит производителю стать официальным поставщиком компании. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе компании.

В общей сложности гранты получили пять фермерских хозяйств из России: кроме кубанской фирмы, деньги были выделены компаниям Московской, Тульской, Астраханской и Новосибирской областей. Всего для них было выделено 5 млн руб., которые они смогу потратить на получение международных сертификатов Global G.A.P. Всего в программе участвовали 20 компаний из 16 регионов.

В «Макдоналдс» отмечают, что запуск программы поддержки фермеров, выращивающих листовой салат поможет развитию фермерских хозяйств в России и, соответственно, на увеличение количества качественного сырья на рынке.

«В связи с активным развитием сети предприятий Макдоналдс в России, компания заинтересована в расширении географии поставок и решила в первую очередь поддержать тех сельхозпроизводителей, которые делают первые шаги в выращивании листовых салатов», - отмечают в компании.

В настоящее время «Макдоналдс» получает продукцию от 160 российских поставщиков. Они, в свою очередь, для поставки продукции в предприятия сети используют сырье от более чем 400 фермерских хозяйств, работающих в таких секторах сельского хозяйства, как разведение крупного рогатого скота, выращивание салата, огурцов, картофеля, молочные фермы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Юбилейное» зарегистрировано в Павловском районе Краснодарского края. Основной вид деятельности – выращивание зерновых культур. В 2019 году выручка компании составила 546,7 млн руб., чистая прибыль – 91,5 млн руб. Владельцы компании не указаны, гендиректором является Владислав Лупина. Ему также принадлежит ООО «ФАГ Рус», также специализирующееся в сфере сельского хозяйства.

Алексей Белянин


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